Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Start ins neue Jahr soll ein wahrer Klangrausch werden. Garant dafür ist die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Das Orchester ist am 1, Januar in Zweibrücken und am 2. Januar in Pirmasens zu erleben. Unter dem Motto „Paganini und Polka“ spielen zwei Frauen eine wichtige Rolle. Es gibt noch Karten.

Als Gäste geben sich beim Neujahrskonzert in den beiden Städten zwei junge, international gefragte Künstlerinnen die Ehre: Dirigentin Lucie Leguay (32) und die amerikanische Pianistin