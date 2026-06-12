Ein vollgepacktes Programm erwartet Teilnehmer und Zuschauer am Wochenende beim 42. Bundenbacher Voltigierturnier in der Kleinbundenbacher Reithalle.

Das Bundenbacher Voltigierturnier rückt traditionell den Nachwuchs in den Blickpunkt. Und so präsentieren sich zahlreiche Teams in den unterschiedlichsten Gruppenwettbewerben – von der Schritt- bis zur E-Gruppe, für die jüngsten Einzelvoltigierer gibt es Einsteiger-Prüfungen.

Die spannendste Konkurrenz bieten die L-Gruppen am Sonntagnachmittag, sechs Teams aus der Pfalz, dem Saarland und Rheinhessen treten an, die drei pfälzischen Teams wetteifern dabei um den Pfalzpokal der L-Gruppen. Titelverteidiger Herxheim, der im vergangenen Jahr überraschend gewann, ist am Start, ein Herausforderer ist das Team der Pferdesportgemeinschaft (PSG) Voltigieren Zweibrücken von Longenführerin Barbara Köhler.

Der letzte Test

Für die Einzelvoltigierer, die am Samstagnachmittag das Programm des ersten Turniertages beschließen, ist es der letzten Formtest vor der Landesmeisterschaft am kommenden Wochenende in Bernkastel-Kues. Am Start sind einige Voltigierer, die in den vergangenen Wochen internationale Einsätze absolviert haben, etwa Nadine Heil und Mayla Becker, die mit Barbara Köhler zum CVI nach Krumke gereist waren, wo sie sich erfolgreich präsentierten. Der Mörsbacher Jonathan Geib, der mittlerweile in der Südpfalz lebt und für Herxheim startet, geht ebenfalls in seiner alten Heimat an den Start.

Das Turnier startet am Samstag um 9.30 Uhr, die Einzelprüfung beginnt um 16.45 Uhr. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit den Gruppenpflichten los. Die Küren stehen ab 15 Uhr auf dem Programm.