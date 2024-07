Beim Zweibrücker Stadtradeln haben 724 Teilnehmer in 58 Teams zusammen 139.517 Kilometer erstrampelt. Geradelt haben mehr Männer als Frauen.

An der Stadtradel-Kampagne 2024 vom 10. bis 30. Juni haben sich etwas weniger Zweibrücker als im Vorjahr beteiligt, als sogar 897 Radler gezählt wurden. Folglich liegt die Gesamtanzahl an Kilometern heuer etwas unter dem Wert von 2023, als 189.414 Kilometer registriert wurden. Die rechnerische Pro-Kopf-Fahrleistung lag diesmal bei 156 Kilometern innerhalb von 21 Tagen. Die größte und stärkste Radelgruppe mit 133 Radelnden und einer Gesamtleistung von 16.881 Kilometern war das Helmholtz-Gymnasium.

Dessen Klasse 6b brachte es allein schon auf 3454 Kilometer, was sie zur Zweibrücker Schulklasse mit der längsten zurückgelegten Strecke machte. Dafür wurde die 6b am Donnerstag in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums geehrt. Neben Urkunden und Gummibärchen gab es für sie Freikarten für das Freibad. Und der Stadtradel-Wanderpokal bleibt am Helmholtz, wo auch im Vorjahr schon die meisten Kilometer auf den Fahrradtachos abgelesen worden waren. Zweiter wurde die Helmholtz-Klasse 5c mit 2400 Kilometern, Dritter die 5d des Hofenfels-Gymnasiums mit 1608 Kilometern. Die Fahrrad-AG der Canadaschule hat 875 Kilometer geschafft.

Radler melden Fahrbahnschäden

In der Gesamtwertung belegt das 114 Radler starke Team vom Hofenfels-Gymnasium mit zusammen 15.333 Kilometern den zweiten Platz. Nach den beiden Schulen stellen „Die Rimschwiller“ mit 54 Gruppenmitgliedern und 12.219 Kilometern das drittplatzierte Team. Es folgen die Mannschaften vom Radsportclub 88 und von Radsport Sieber. Die detaillierte Auswertung ist auf stadtradeln.de im Internet zu finden.

Während der 21 Stadtradel-Tage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Straßenschäden und andere Behinderungen auf Zweibrücker Radwegen zu melden. Bei den 21 Rückmeldungen wurde auf wuchernde Pflanzen, Fahrbahnschäden sowie zu hohe Bordsteinkanten hingewiesen.

Wer beim Stadtradeln mitgemacht hat und eine Teilnahmeurkunde wünscht, kann diese unter radverkehrsbeauftragter@zweibruecken.de beim Radverkehrsbeauftragten Klaus Fuhrmann anfordern. Wer mindestens 1000 Kilometer geschafft hat, bekommt sogar eine „Goldurkunde“.