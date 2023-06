Seit Fronleichnam waren im Stadtgebiet an beiden Enden der Saarlandstraße die Ampeln ausgefallen. Am Freitagnachmittag waren sie wieder repariert.

Betroffen waren sowohl die Ampel im Bereich der Aral-Tankstelle an der Kreuzung Saarland-/Landauer Straße als auch die Anlage an der Einmündung Hofenfelsstraße unweit des Hilgard-Centers. Letztere war bereits im Zeitraum von Mitte August bis Oktober 2022 außer Funktion gewesen. Dann wurde die Ampel am Hilgard-Center per Einbau eines gebrauchten Steuergeräts geflickt. Dieses Ersatzteil hatten die Techniker aus der alten Ampel herausgeholt, die an der Ecke Dingler-/Bismarckstraße durch eine fabrikneue Lichtsignalanlage ersetzt wurde. Eine Komplett-Erneuerung auch der Hilgard-Ampel wurde bereits vor Monaten in Aussicht gestellt: für das dritte Quartal 2023.

„Offenbar nur eine Kleinigkeit“

Betreut werden die Verkehrsampeln im Zweibrücker Stadtgebiet von den Stadtwerken. „Deren Stördienst ist informiert; er überprüft nun, welche Komponenten kaputt sind“, berichtete Rathaussprecher Jens John am Freitagmittag auf Anfrage. Und gab wenig später die Information weiter, dass die Ampel an der Hofenfelsstraße wieder funktioniert: „Dort hat es sich offenbar nur um eine Kleinigkeit gehandelt.“

Als etwas komplizierter habe sich der Defekt an der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Landauer Straße erwiesen. Dort musste nach Jens Johns Worten eigens der Kundendienst der Herstellerfirma Siemens ausrücken. Im Lauf des Freitagnachmittags brachte das Unternehmen dann auch diese Ampel wieder zum Laufen.