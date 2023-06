Die Damenmannschaft des TC Rieschweiler-Mühlbach steht nach ihrem dritten Spiel in der Medenrunde immer noch punktlos da. Im direkten Duell mit dem bislang ebenfalls sieglosen Team des TC Erlenbach (bei Kandel) ging es um Punkte für den Klassenverbleib in der A- Klasse.

Der TC Erlenbach war am Ende das bessere Team, siegte in Rieschweiler mit 7:2 und sicherte sich damit die ersten Punkte. Rieschweiler dagegen bleibt nach dem dritten Spieltag mit 0:6 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben.

Mit ein Garant für den klaren Auswärtssieg waren aus Erlenbacher Sicht deren Top-Spielerinnen an den Positionen eins und zwei. Die beiden 13- jährigen Jugendspielerinnen ließen in ihren beiden Matches gegen die Geschwister Celine und Caroline Georgi ihr spielerisches Können aufblitzen. Die 22-jährige Celine Georgi, die an Position eins spielte, war in ihrem Match gegen Romy Neumer, die frischgebackene Pfalzmeisterin der Altersklasse U14, chancenlos. „Ich konnte zwar bei den Ballwechseln von der Grundlinie ganz gut dagegenhalten, doch den entscheidenden Punkt machte meist meine junge Gegenspielerin“, musste Georgi neidlos die Spielstärke Neumers anerkennen.

Georgi: Wenner mit zu guten Grundschlägen

Auch Rieschweilers Nummer zwei, die 16-jährige Caroline Georgi, war in ihrem Spiel gegen die 13-jährige Naomi Wenner, Vizemeisterin bei der U14-Pfalzmeisterschaft, chancenlos. Wenner, die im Endspiel vor 14 Tagen bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften der U14 in Schifferstadt gegen ihre Mannschaftskollegin Neumer mit 3:6, 3:6 unterlegen war, ließ gegen die jüngere Georgi-Schwester wenig zu und siegte deutlich mit 6:2, 6:2. „Meine Gegnerin hatte sehr gute Grundschläge, mit denen sie mich am Laufen hielt, mich zu Fehlern zwang oder direkt punktete“, beschrieb Caroline Georgi ihre Niederlage.

Mit der Leistung seiner beiden Schützlinge Neumer und Wenner war demzufolge Frank Wenner, der Vater von Naomi Wenner und Vereinstrainer des TC Erlenbach, hochzufrieden. „Das intensive Training mit dreimal wöchentlich Vereinstraining und einmal Verbandstraining in Ludwigshafen, zahlt sich langsam aus, auch wenn der Weg in die nationale Spitze noch sehr weit ist“, weiß der Coach. Neumer ist aktuell auf Rang 123, Wenner auf Position 164 der deutschen Jugendrangliste zu finden.

Milla Hüther knapp vor Spielgewinn

Nach den beiden Spitzeneinzeln, die klar an die Gäste aus Erlenbach gingen, wurden dann noch die Begegnungen an den Positionen vier und sechs ebenfalls deutlich vom TCE gewonnen, sodass es auf die beiden restlichen Spiele an Position drei und fünf ankam, ob Rieschweiler noch Chancen auf den Gesamtsieg haben würde. Cara Hüther, an Position drei spielend, holte durch einen 6:4, 1:6, 10:8- Sieg gegen Luisa Kühner den ersten Tagespunkt für das Rieschweilerer Frauenteam. Auch in der Begegnung von Milla Hüther, die an Rang fünf spielte, sah es bis zum Schluss ganz gut für den TCR aus. Hüther verlor Satz eins mit 4:6, holte sich dann Satz zwei mit 6:2, sodass der Champions-Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Hüther führte schon mit 8:4, gab das Spiel noch aus der Hand und musste mit 8:10 die Segel streichen.

Somit war nach den Einzelbegegnungen mit 5:1 zugunsten von Erlenbach schon alles klar. Die Doppel waren fast bedeutungslos. Doppel eins mit den beiden Spitzenspielerinnen Neumer und Wenner ging glatt an das Erlenbacher Duo. Mit ihrem Sieg (6:2, 6:4) im Doppel zwei holten Celine Georgi und Milla Hüther den zweiten Punkt an diesem Spieltag für den TC Rieschweiler. Doppel drei wurde wegen personeller Probleme von Rieschweiler nicht mehr gespielt.

So spielten sie

TC Rieschweiler-Mühlbach 1 - TC Erlenbrunn/ Kandel 2:7

Einzel (1:5): Celine Georgi - Romy Neumer 3:6, 1:6, Caroline Georgi - Naomi Wenner 2:6, 2:6, Cara Hüther - Luisa Kühner 6:4, 1:6, 10:8, Paula Kneip - Isabel Auf dem Brinke 3:6, 0:6, Milla Hüther - Luisa Anzilutti 4:6, 6:2, 8:10, Jasmin Knapp - Vivienne Illgen 1:6, 6:7

Doppel (1:2): Carolin Georgi/Cara Hüther - Neumer/Wenner 2:6, 1:6, Celine Georgi/Milla Hüther - Auf dem Brinke/Anzilutti 6:2, 6:4, n.a/n.a. - Kühner/Illgen 0:6, 0:6.