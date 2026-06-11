In Battweilers Ortsmitte bei der Konrad-Loschky-Halle entstehen weitere Parkplätze. Darüber hinaus sind Arbeiten an der Flur- und Gartenstraße geplant.

Die vom Bauamt des Landkreises Südwestpfalz geforderten Stellplätze an der Konrad-Loschky-Halle sollen in Eigenleistung gebaut werden. Für die Erdarbeiten werden geeignete Geräte gemietet, anschließend wird Schotter eingebaut und das Material verdichtet. Der Ortsbürgermeister Stefan Hlava (SPD) hofft auf genügend Helfer, damit die Arbeiten bald starten können. Für Ausführung und Baumaterial sind im Haushalt 15.000 Euro eingeplant.

An der Flurstraße will die Ortsgemeinde die Fahrbahndecke erneuern, um eine weitere Verschlechterung zu verhindern. Vorbild ist eine Musterstraße in Großsteinhausen. Dort wurde vor rund fünf Jahren eine neue Deckschicht eingebaut. Diese Bauweise habe sich bewährt und einen teuren Gesamtausbau erspart, sagte Großsteinhausens Ortsbürgermeister Volker Schmitt.

Gartenstraße: Ausbau erst 2028?

Da sich die Straße dort noch in gutem Zustand präsentierte, will der Rat für Battweiler denselben kostengünstigen Weg gehen. Für den Abschnitt der Flurstraße sowie Angleichungen an die Reichwaldstraße rechnet der Ortsbürgermeister mit 35.000 Euro. Zusätzlich sind 8000 Euro für die Erneuerung von Kabeln der Straßenbeleuchtung in der Reichwaldstraße vorgesehen.

Die Gartenstraße ist Teil des weiteren Ausbauprogramms der Gemeindestraßen. Das Thema soll für 2027 an den Planer gegeben werden, da die bisher veranschlagten 270.000 Euro angesichts der Preisentwicklung voraussichtlich nicht mehr ausreichen. Aus Finanzierungsgründen könnte der eigentliche Ausbau erst 2028 beginnen.