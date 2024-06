Obwohl der Eintritt frei war, kamen am Sonntag nur wenige Badegäste zur Saisoneröffnung ins Contwiger Freibad „Con Aqua“, denn von Badewetter konnte am Sonntag nicht die Rede sein. Außerdem konnte die Heizung noch nicht in Betrieb genommen werden, weil der Schwarzbach wegen des Pfingsthochwassers immer noch zu viel Schmutz mit sich führt. Dem Bach wird über einen Wärmetauscher die Energie zum Aufheizen der Becken entzogen. Immerhin hatte das Wasser eine Temperatur von 19 Grad gegenüber einer Lufttemperatur von 17 bis 18 Grad. Zumindest die Wassertemperatur soll in den nächsten Tagen steigen. Eine weitere Folge des Hochwassers und des vielen Regens ist, dass die Liegewiese noch nicht komplett gemäht werden konnte. Das war aber nicht von Belang für die Kinder, die ihre Seepferdchen-Prüfung ablegen wollten und dafür am Sonntag 25 Meter weit geschwommen sind, einen Startsprung machten, einen Ring vom Boden des Nichtschwimmerbeckens holten und sich firm in den Kenntnissen der Baderegeln gezeigt haben.