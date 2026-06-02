Voller Zuversicht und Optimismus blickte der Kapitän des TC Dudenhofen, Werner Meyer, auf die bevorstehende Regionalliga-Partie gegen TC Bad Ems voraus.

Nach dem 1:5 am Ende fühlte er sich, umgedeutet auf das Tennis-Racket, an den flotten Spruch des Fußball-Weltmeisterschaftshelden 1990, Andy Brehme, erinnert: „Haste Sch… am Fuß, haste Sch … am Fuß.“ Derweil begann die Begegnung in der Regionalliga der Herren-Altersklasse 70 recht verheißungsvoll für die Gastgeber.

Bernd Bohrer bezwang den einstigen Pfalzmeister Peter Olinger, den es vor vielen Jahren in den nördlichen Landesteil verschlug, souverän mit 6:2, 6:2 und brachte die Spargeldörfler mit 1:0 in Front. Meyer erwischte einen schwachen Start gegen einen Kontrahenten mit Leistungsklasse 3,1, gab Durchgang eins mit 2:6 ab, um den Zweiten mit 6:1 klar zu dominieren. Im Champions-Tiebreak fehlte ihm das Quäntchen Glück: 6:10.

Laux im Pech

Auf der Spitzenposition blieb der gesundheitlich angeschlagene Michael Laux ohne Chance. Eine spannende Partie auf Augenhöhe lieferte Norbert Kaltz, der den ersten Durchgang mit 7:6 für sich entschied, dann 6:7 verlor und im Entscheidungsspiel denkbar knapp mit 10:12 unterlag. Statt eines durchaus möglichen Unentschiedens oder gar einer 3:1-Führung nach den Einzeln, lagen die TCD-Cracks etwas unglücklich mit 1:3 zurück.

In den Doppeln hielten Meyer/Kaltz zwar mächtig dagegen, unterlagen letztlich mit 4:6, 1:6. Das Pech in den Champions-Tiebreaks setzte sich auch bei der Paarung Bohrer/Thomas Lobig fort, die zunächst 7:5 gewann, nach 3:6 aber ebenfalls mit 6:10 den Kürzeren zog. „Wir sind richtig gut im Match, verlieren aber drei Champions-Tiebreaks. Mehr Pech kannst du eigentlich kaum haben“, erklärte der enttäuschte Meyer im Gespräch mit dieser Zeitung.