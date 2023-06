So viele Kinder wie noch nie, Außerirdische und zwei Lamas waren am Sonntag beim Zweibrücker Kindertag bei der großen Parade durch die Fußgängerzone dabei.

In mehreren Fußgruppen von der THW-Jugend über die Jugendorganisationen von ASB und Feuerwehr, den Karnevalsverein Zweibrücken KVZ, Elmiras Orient und die Deutschen Waldjugend sowie einen Trupp Cosplayer und die Sternenkrieger-Darsteller von Imperial Navy reichte die Bandbreite der Teilnehmer, die um 11 Uhr vom Herzogplatz bis zum Schlossplatz zogen, gesäumt von vielen Zuschauern. Auf dem Schlossplatz waren Spiele und Wettbewerbe organisiert, für den schönsten Zauberhut gab es zudem Preise zu gewinnen. Am Hallplatz hatte die Polizei ein Fahrzeug zum Anschauen aufgestellt, direkt vor dem Sparkassen-Geldautomaten am Eingang, Fechter der VTZ führten ihre Fechtkunst vor, Kinder konnten beim Stand der städtischen Musikschule verschiedene Instrumente ausprobieren und die Stadtbücherei bot selbstgemachten Eistee an. Die Geschäfte der Innenstadt sowie das Fashion Outlet auf dem Flughafen luden außerdem zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr ein, der ebenso wie der sechste Kindertag sehr gut angenommen wurde.