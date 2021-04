Tadano-Demag schickt in der kommenden Woche (ab 19. April) gut 300 Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit. Wegen verzögerter oder fehlender Materialanlieferung werde man für eine Woche die Produktion im Werk Wallerscheid stoppen und bis auf wenige Ausnahmen auf Kurzarbeit null gehen, erklärte Personalchef Frank Schättle am Mittwoch. Vorprodukte für die Produktion, diesmal von nordeuropäischen Zulieferern, kommen seit Wochen nicht wie geplant an. Schon in der vergangenen Woche war die Produktion minderausgelastet. Das Problem betreffe diesmal nur das Autokranwerk Wallerscheid, an der Dinglerstraße könne durchgearbeitet werden, dort sei keine Kurzarbeit angeordnet, betont Schättle. Mit einer Betriebsvereinbarung hatte man sich schon zu Jahresbeginn die Möglichkeit geschaffen, bei Bedarf im ganzen Jahr 2021 auf Kurzarbeit umschalten zu können. Nach dem Personalabbau im Januar, der Streichung von knapp 400 Stellen, hatte Tadano aber gehofft, Engpässe ohne Kurzarbeit ausgleichen zu können. Im vergangenen Jahr war mehrfach die Produktion gestoppt worden. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren Zulieferteile vor allem aus Italien und Frankreich nicht angekommen, was im März und April 2020 für einen vierwöchigen Produktionsstopp gesorgt hatte.