Wer für eine Mathearbeit lernt, schreibt eher eine 6 als jemand, der nicht lernt! Glauben Sie nicht? Ist aber so! Wenn man sich auf die Arbeit vorbereitet, ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu schreiben, doppelt so hoch, wie wenn man nicht aufpasst und nichts nacharbeitet.

Ich beweis’ es Ihnen: In einer Klasse sitzen 30 Schüler. Zwei davon lernen nichts für die Mathearbeit. Beide bekommen eine 6. Die übrigen 28 lernen alle, aber vier von ihnen schreiben trotzdem eine 6. Zwei die nichts lernen, aber vier, die gelernt haben. Doppelt so viele. Beweis erbracht! Oder etwa nicht? Nein. Denn 100 Prozent der Nicht-Lernenden sind durchgefallen, aber nur ein Siebtel der Lernenden. Natürlich ist es besser, für eine Arbeit zu lernen.

Was hat das mit Corona zu tun?

Und was hat das mit Corona zu tun? Sehr viel. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder Argumente zu hören, warum Impfen im besten Falle unnütz und im schlimmsten Falle schädlich sei. Dass wir mit der Verbreitung der hohen Inzidenzen Panik schüren würden. Dass manche Experten ja ganz anderer Meinung seien als die, die man sonst so liest.

Auf den ersten Blick erscheinen manche dieser Argumente sogar plausibel. Bis man sie sich etwas näher anschaut. Wer zum Beispiel argumentiert, dass mehr Geimpfte an Corona erkranken als Ungeimpfte, der darf sich nicht nur diese beiden Zahlen anschauen, sondern er muss die Gesamtheit sehen. Mittlerweile ist ja die Mehrheit geimpft. Wer das nicht berücksichtigt, der schaut nur, wie viele Schüler eine 6 in Mathe haben, aber nicht, wie der Rest abgeschnitten hat.

Ja, es sterben Leute nach der Impfung, aber ...

Anderes Argument: Ja, es gibt Leute, die nach einer Corona-Impfung sterben. Es gibt aber auch Leute, die sterben, nachdem sie in Aachen waren. Oder sonntags in der Kirche. Nur weil jemand stirbt, nachdem er gerade geimpft wurde, bedeutet das nicht, dass die Impfung die Ursache war. Ähnlich argumentieren Corona-Leugner übrigens bei den Todeszahlen: Nicht in allen Fällen sei Corona ja tatsächlich die Todesursache gewesen. Genau! Allerdings ist eine Impfung noch viel, viel, viel seltener daran schuld, dass jemand stirbt.

Oder das Argument, in Südafrika seien weit weniger Leute geimpft als bei uns und trotzdem würden weniger an Corona erkranken. Ganz abgesehen davon, dass dort die Bevölkerung im Durchschnitt jünger ist: In Südafrika ist Sommer. Bei uns waren die Zahlen im Juli und August auch niedrig.

Komm jetzt keiner mit der Grippe

Die Sache mit der Grippe: An Corona würden gar nicht so viel mehr Menschen sterben als an der Grippe. Mag stimmen. Aber es gibt hier so viele Punkte, die man dagegen halten müsste. Nur einer: Bei der Grippe haben wir keine Maßnahmen ergriffen, keine Schulen geschlossen, keine Konzerte abgesagt, keine Masken getragen. Wenn schon mit all den Vorsichtsmaßnahmen mehr Menschen an Corona sterben als an der Grippe, wie hätte es dann ausgesehen ohne sie?

Und die Experten? Im Internet schreibt Experte soundso, Corona sei ja gar nicht schlimm, und der muss es wissen, der ist Arzt. Ja, klingt erst mal richtig. Aber würden Sie sich ein Hochhaus planen lassen von dem, der Nachbars Garten so schön gestaltet hat? Sind doch beides Architekten. Oder soll Ihr Schreiner grad noch die Alarmanlage installieren? Sind doch beides Handwerker. Oder, um beim Thema zu bleiben: Lassen Sie sich von Ihrem Orthopäden den Herzschrittmacher einsetzen, weil beide Ärzte sind?

Warum wir keine Panik verbreiten

Einen hab’ ich noch: Letztens schrieb einer, wir würden Panik verbreiten, weil wir darauf hinweisen, wie viele Kinder sich derzeit mit Corona anstecken. Dabei kämen doch kaum Kinder deswegen ins Krankenhaus. Das bestreiten wir nicht. Aber darum geht es doch gar nicht. Je mehr Kinder erkranken, desto höher ist doch die Gefahr, dass auch viele andere Erwachsene angesteckt werden. Und selbst wenn auch die nicht schwer erkranken, fallen sie vielleicht auf der Arbeit aus. Fragen Sie mal die Mutter aus Rieschweiler-Mühlbach, die jetzt schauen muss, wo sie ihr Kind nächste Woche unterkriegt, weil der Kindergarten zu hat. Fragen Sie sie, ob ihr Corona egal ist, weil ihr Kind ja nicht im Krankenhaus liegt.

Man kann durchaus Bedenken haben, sich impfen zu lassen, auch wenn ich die für unbegründet halte. Es gibt auch genug Gründe, die Corona-Maßnahmen für falsch zu halten. Aber dann möge man seine Skepsis und seine Wut bitte nicht mit Halbwahrheiten begründen und die vielleicht auch noch verbreiten – im schlimmsten Fall wider besseres Wissen. Dann lieber offen sagen, dass man endlich mal wieder ins Kino will, keine Lust auf Maske hat und die Regierung sowieso schon immer doof fand.

Es hilft ja auch nichts

Denen, die wirtschaftlich von der Pandemie betroffen sind, hilft man mit solchen Halbwahrheiten ja auch nicht. Weit mehr als Protest und Verweigerung würde nämlich helfen, wenn unser Leben wieder so wäre wie früher und alle Leute wieder ganz normal ins Restaurant, oder zum Einkaufen gingen.

PS: Nein, Bundeskanzler Scholz hat mich nicht gestern Morgen angerufen und mir gesagt, dass ich das schreiben soll.

PPS: Nein, ich habe für diese Kolumne auch kein Geld von der Pharma-Industrie bekommen.