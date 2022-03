Winterbach gibt dieses und nächstes Jahr 700.000 Euro für den Kindergarten, einen Feldweg und neue Bauplätze aus.

Im Winterbacher Doppelhaushalt 2022/23 sind Investitionen in Höhe von 250.000 Euro für den Umbau der früheren Kindergartenräume entsprechend des neuen Kita-Gesetzes eingeplant. Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Jostbrunnerweg hoch zum Reifenberger Pfarrhöfchen werden etwa 335.000 Euro benötigt. Hierfür ist ein Zuschuss von 75 Prozent durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier in Aussicht gestellt worden. Das heißt: Am Ende zahlt Winterbach nur ein Viertel der Kosten, knapp 85.000 Euro. Das Ratsinformationssystem wird mit rund 6000 Euro finanziert. Die hierfür vorgesehenen Schulungskosten will man vorerst einsparen. Für den Abriss der alten Gebäude, und um Bauplätze in der Landstuhler Straße zu schaffen, werden fast 120.000 Euro bereitgestellt. Das Geld will die Gemeinde durch den Verkauf der Grundstücke wieder einnehmen. Der Mehrgenerationenplatz gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus wird mit 75.000 Euro abgesichert. Eine Förderung sei hier auch im Rahmen der Dorferneuerung möglich. Notwendige Verbesserungen beim gemeindlichen Bauhof für die Anschaffung, Reparatur von Geräten und Unterhaltung wurde mit 5000 Euro veranschlagt. Dem Haushalt stimmte der Gemeinderat am Mittwoch zu.