Im Verlauf des Donnerstags, 2. Juni, soll die Contwiger Bahnhofstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in einer Pressemitteilung mit. Seit Ende August vergangenen Jahres war die Straße zwischen Contwiger Ortskern und Truppach in Richtung Outlet voll gesperrt. Für die Contwiger bedeutete dies, dass das Dorf quasi zweigeteilt war. Autofahrer mussten kilometerlange Umleitungen in Kauf nehmen, nur um von einer Ortsseite zur anderen zu gelangen. Ganz ohne Pannen ist der Ausbau der Bahnhofstraße nicht über die Bühne gegangen. Unter anderem verzögerte sich der Ausbau um einige Wochen, zudem gab es ein Randstein-Malheur: Die neu eingebauten Randsteine mussten mit einem Bagger wieder herausgerissen werden. Grund war, dass die neuen Randsteine tiefer als das Restniveau des Bürgersteiges lagen.