Einen Spendenscheck über 9000 Euro hat am Dienstag, 10. Mai, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Contwig an den Lehrer und Ukraine-Helfer Erik Schäfer übergeben. Das Geld stammt vom Friedenstag der IGS am 5. April, an dem Schüler Essen verkauft und für Geld an einem Spendenlauf teilgenommen haben. Erik Schäfer war Lehrer, bis er seinen Job kündigte, um nach Ausbruch des Ukraine-Krieges den Menschen dort mit Hilfsgütern, Spenden und Evakuierungen zu helfen. Vor den Schülern in Contwig schilderte er am Dienstag seine Eindrücke aus der Ukraine. So war er vor wenigen Tagen noch im Osten der Ukraine nahe Charkiw, wo Bomben fallen. Und auch in Kiew und in Butscha war der Pädagoge engagiert. Er arbeitet nach eigener Aussage mit der ukrainischen Regierung zusammen, etwa bei der Versorgung von Menschen in Bunkern mit Nahrung, aber auch der Evakuierung von Menschen vor dem Kriegsgeschehen. Derzeit ist Erik Schäfer in Deutschland, sammelt hier Spenden und andere Hilfen ein und reist demnächst wieder in die Ukraine. Die Spenden verwendet er für den Kauf eines Fahrzeugs zur Evakuierung, das er in Stuttgart übernimmt, sowie für die Spritkosten und Nahrungsmittel, mit denen ukrainische Helfer Menschen in Schutzräumen und Bunkern mit Nahrung versorgen.