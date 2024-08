Die A-Klasse Pirmasens-Zweibrücken startet an diesem Wochenende in die Saison 2024/25. Zum Auftakt der RHEINPFALZ-Serie „Spiel der Woche“ fiel in der Zweibrücker Sportredaktion die Wahl auf die Begegnung zwischen Aufsteiger TSC Zweibrücken II und TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken in der B-Klasse (Sonntag, 12.45 Uhr).

Spielertrainer Steffen Arreche auf Heimseite und Christian Zech bei den Gästen sehen ihre jeweilige Mannschaft zwar gut gerüstet für den Auftakt, aber noch keineswegs bei 100 Prozent