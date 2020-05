Sechs der zehn Wertstoffhöfe in der Südwestpfalz – Contwig, Dahn-Reichenbach, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg und Lemberg – bleiben weiter geöffnet, allerdings gilt auch dort Maskenpflicht. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Geöffnet sind sie montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr, aber nicht täglich. Contwig und Dahn-Reichenbach haben montags, mittwochs, freitags und samstags geöffnet, Heltersberg montags, mittwochs und freitags, Hauenstein dienstags und donnerstags, Donsieders und Lemberg dienstags, donnerstags und samstags. Die Recyclinghöfe in Rodalben, Waldfischbach-Burgalben, Wallhalben und Fischbach bleiben geschlossen. Der Kreis weist auch darauf hin, dass Abstands- und Zugangsbeschränkungen gelten, was zu Wartezeiten führe, „die bei der Anlieferung eingerechnet werden sollen und für die auch um Verständnis gebeten wird“. Auch deshalb sollte jeder „prüfen, ob das Abliefern von Grünschnitt und Wertstoffen nach wie vor unaufschiebbar ist“.