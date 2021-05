Ich bin im erschde Moment veschrock, wie ich bei unsrer ledschde Lockdown-Feierowendschöppche-Video-Konferenz de Bruno gesiehn hab: De ganze Kopp dick vebunn wie e indischer Maharadscha, un er selbert guckt ganz traurisch aus de Wäsch. Mensch Bruno, hann de Paul un ich uns gleichzeitdisch gewunnerd, was is dann bassiert? Bische unner e Saddelschlepper komm? Mache nur eier Witze, hat er gebrummelt, dodran is des dabbische Virus schuld. Un dann hat er uns die Geschichd vezählt.

Ei jetzat hätte schun wochelang die Frisöre all zu, un do hätt sei Fienche gemennt, er dääd allmählich um de Kopp rum aussiehn wie ihr Struppi am Hinnerdeel. Es, sei Fienche, kennt sich jo mit de Lockescheer behelfe, wann’s ah noh nix aussieht, awwer des derft er, de Bruno, nadierlich bloß denke. Un do hätt’s Fienche die Idee gehat, ihm die Hoor se schneide. Mit de Scher hätt sich’s net getraut, un desweje wäre se uff die Idee komm, es mit de nei Kichemaschin se probiere. Do gäb’s extra e Zusatz fer’s Gemies se schnibbele.

Brauchsch gaanet weiter se redde, hat de Paul laut enaus gelacht, ich kann mer’s denke. Ei uff so e Idee könne doch nur ihr zwee komme, du un’s Fienche. Jo, hat de Bruno, gejammert, es wär vielleicht gaanet so schlimm gewest, wann’s Fienche net de Turbo ingeschalt hätt. Un wie des Ding dann iwwer sei Kopp gesaust wär, hätte se vor Schreck de Abschaltknopp net glei gefunn. Jetzat wäre sei scheene Locke all beim Deiwel samt de Kopphaut, un die nei Kischemaschin hätt ah die Kränk.

Mir macht des nix aus, hab ich gesaat, ich loss se wachse, mei Hoor. Ei jo, hat de Bruno gescholl, bei deine paar Fusselcher is des kee Problem, die kannsche zur Not mi’m Radiergummi abrubbele. Uns Fußballer werd jo nohgesaat, hat de Paul gewisst, mir dääde uns an des Frisörvebott net halle. Ich geh do mit guudem Beispiel voran un loss se wachse, bis ich drufftret. Wieso du als Fußballer, wollt ich wisse. Ei er hätt doch frieher bei de Auerbacher gekickt, hat er behaupt. Des muss awwer schunn in de Langermann-Elf gewest sinn, hab ich gesaat, vorm Kriesch odder dennoh?

Er hat sich net err mache losse un weider iwwer sei Kolleesche vun Bayern Münche gescholl: Die hätte all die Hoor wie geleckt. Ei vum Boateng werd awwer vezählt, hat de Bruno gemennt, dass der sich die Frisur in enner Audolackiererei mache losst, un die derfde trotz Corona schaffe. Jo, frieher hann die de Kopp all vum Höness gewäsch kriet, hab ich gesaat. Awwer weechde was, Bruno, leih denne Bayern doch mol dei Kischemaschinche aus, dann brauche die sich nimmie schwarz frisiere se losse.