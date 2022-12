Heiko Saberatzky, Veranstalter des Zweibrücker Weihnachtsmarktes, zieht eine durchweg positive Bilanz. Vor zwei Wochen, beim Start, hatte er sich noch Sorgen gemacht wegen massiv gestiegener Kosten. Vor allem bestimmte Gebühren seien enorm gestiegen, was ihm als Veranstalter Kopfzerbrechen bereitete.

Nach dem Ende des Weihnachtsmarktes, der bis Sonntagabend lief, hat die große Besucherresonanz einiges wieder geradegerückt. „Als Veranstalter bin ich sehr zufrieden. Wir hatten dieses Jahr großen Zuspruch, meiner Meinung nach sogar mehr als vor Corona“, so Saberatzky auf Nachfrage am Sonntagnachmittag. „Es lief sehr, sehr gut. Das hätte ich zuvor nicht geglaubt“, so der Veranstalter.

Viele Beschicker und Standbetreiber, die auch auf anderen Weihnachtsmärkten präsent gewesen seien, hätten ihm eine solche Entwicklung vorausgesagt. „Pass auf, das geht durch die Decke“, habe man ihm gesagt. Das sei überall so gewesen, weil die Leute wieder raus wollten. Als Standbetreiber, der vor Feuerzangenbowle verkaufte, habe er super Umsätze gemacht, wie die anderen Standbetreiber auch. Und von der Behauptung, die Menschen würden sparen, ihr Geld zusammenhalten und wenig ausgeben, habe er nichts mitbekommen auf dem Weihnachtsmarkt, so Saberatzky.

„Es wird Geld ausgegeben, es wird konsumiert, und es wird nicht wenig Geld ausgegeben“, fasst der Veranstalter das Genussverhalten der Weihnachtsmarktgäste zusammen. Wobei die Standbetreiber in Zweibrücken preislich auch auf dem Boden geblieben seien. In anderen Kommunen habe der Glühwein bis zu sechs Euro gekostet, in Zweibrücken moderate 2,50 bis drei Euro.