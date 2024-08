Die neue Zweibrücken-App, die Mitte Juli vorgestellt wurde und die auch die Lösung beim Kofferquiz auf dem Stadtfest war, wurde bis Ende des Monats 1750-mal heruntergeladen.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte die App am Freitag vor den Sommerferien beim Sommerempfang der Stadt vorgestellt. Sie enthält laut Wosnitza alle Neuigkeiten der Stadt, einen Event- und einen Müllkalender, Informationen über E-Ladesäulen und den Rosengarten, die Öffnungszeiten der Schwimmbäder, die Abfahrtszeiten der Busse, Infos zu Parkplätzen und Wanderwegen, das Kinoprogramm und mehr. Man kann Termine fürs Bürgerbüro, die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde vereinbaren. Die Stadtwerke haben einen eigenen Bereich, in dem man zum Beispiel Verträge einsehen und Abschlagszahlungen anpassen kann. Größtenteils greift die App dafür auf die bestehenden Internetseiten der Stadt und ihrer Töchter sowie auf andere Planer zu. Sie bietet somit derzeit nichts komplett Neues, aber alles ist kompakter, schneller zu finden und an einem Platz vereint.

Wie Pressesprecher Jens John auf Anfrage mitteilte, wurde die App bis 31. Juli 1750-mal heruntergeladen. Zwischen Donnerstag und Sonntag, übers Stadtfestwochenende, waren es 284 Downloads. Die App war auch die Lösung beim Kofferquiz auf dem Stadtfest. Bis Ende Juli wurde die App laut Jens John knapp 6000-mal geöffnet.