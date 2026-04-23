MIt ihrem Bikers-Day eröffnen die Saar-Pfalz Stromer am Wochenende die Motorradsaison. Zwei Tage Spaß, Motorradleidenschaft und Livemusik sind angesagt.

Beim Bikers-Day der Zweibrücker Motorradfahrer-Gemeinschaft Saar-Pfalz Stromer am Samstag und Sonntag, 25. und 26. April, wird das VBZ-Sportgelände in der Schlachthofstraße 17 wieder zum Treffpunkt für Motorradfahrer und Livemusikfreunde. Zum Auftakt des Motorradtreffens, dessen Erlös an benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder gespendet wird, schneidet Dieter Ernst, Inhaber des Edeka-Markts im Hilgard-Center, am Samstag, 10.30 Uhr, eine Riesentorte für die Gäste an. Versteigert wird ein signiertes Trikot von Dartprofi Gabriel Clemens.

Acht Bands stehen auf der Bühne, darunter Lucky Random und die Old School Country Band. Auf einer Händlermeile stellen sich unter anderem Zweirad Dahler, Motorrad Wieser, der Hallplatz-Zigarrenladen mit Lederwaren, Whisky und Rum sowie Rad Rocks mit Bikerschmuck vor. Auch der Oldtimerverein CAAR Deutschland ist dabei. Pfarrer Mathias Strickler hält am Sonntag, 11 Uhr, einen Biker-Gottesdienst. Anschließend treten das Duo Lotti und Jake, die 2nd Bridge Blues Band sowie die Formation Double Shot auf – letztere erhält erstmals Verstärkung von Dirk „Nelly“ Brill.

Das Gelände an der Schlachthofstraße öffnet an beiden Tagen jeweils von 11 bis 19 Uhr; der Eintritt ist frei.

Livemusik auf der Bühne im Festzelt

Samstag, 25. April: 11 Uhr Old School Country Band. 13.15 Uhr Lucky Random. 15 Uhr Ferrox. 17 Uhr Bellantine.

Sonntag, 26. April: 11 Uhr Lotti & Jake. 13.15 Uhr: Double Shot ft. Nelly. 14.45 Uhr: 2nd Brigde Blues Band. 17 Uhr: Jing & Jang Band.