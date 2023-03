Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es war eine Menge los auf dem Kunstrasenplatz des SV Palatia Contwig im A-Klasse-Spitzenspiel gegen den SVN Zweibrücken. Ein Spieler, ein Betreuer und ein Zuschauer mussten den Platz verlassen, der Schiedsrichter stand nach Schlusspfiff im Mittelpunkt der Traineranalysen. Nur einen Sieger gab es nicht. Auch die Tore vor 80 Fans waren speziell: ein Sonntagsschuss und ein Eigentor.

Mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden trennten sich am Sonntagnachmittag die Kunstrasenspezialisten des SV Palatia Contwig und des SVN Zweibrücken. Vor 80 Zuschauern gab es keinen Sieger in einer nur in der