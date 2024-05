Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Aufstieg in die Bezirksliga hat die VT Contwig in der Relegationsrunde zur Bezirksliga eigentlich knapp verpasst. Dennoch schlagen die Contwiger nächste Saison in dieser Klasse auf.

Heimrecht hatte am Samstag der SV Weselberg II, weil dieser nach den Regularien des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes als klassenhöchster Verein in die Relegationsrunde ging (Weselberg wurde Achter