Seit dem 19. Februar läuft die RHEINPFALZ-Sportlerwahl der Lokalausgabe Zweibrücken bereits. Sie, liebe Leser, können noch bis Sonntag, 13. März, für Ihre Lieblingskandidaten per Coupon oder online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-zweibruecken abstimmen. Wen die Redaktion als Sportler des Jahres 2021 in den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft zur Wahl aufgestellt hat, sehen Sie auf dem oben abgedruckten Wahlzettel oder noch mal auf der Internetseite der RHEINPFALZ mit den entsprechenden Porträts und auch kleinen Videos. Nachdem die Sportlerwahl für das Jahr 2020 coronabedingt ganz ausgefallen war, haben wir für das vergangene Jahr auf eine etwas abgespeckte Version mit je drei Kandidaten zurückgegriffen, weil auch 2021 der Sport noch nachhaltig von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wurde. Jetzt sind Sie dran: ankreuzen, Original-Coupon ausschneiden und an die Redaktion, Rosengartenstraße 1-3, 66482 Zweibrücken. Oder Ihre Favoriten online anklicken!