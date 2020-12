Do bische platt: Alles schune emol dogewest

Es is alles schunn emol dogewest – ah der ganze Unmus von de Corona-Inschränkunge. Des is net unbedingt e Droscht, ich weeß, awwer es zeicht, dass mer einisches an Tiefschlääch wegstecke kann.

Zum Beispiel de Abholservice, weil die Wertschafte hann zumache misse. So e Abholschalder hat’s frieher, vor fuffzich Johre un länger, in meiner Nochbarschaft ah schunn gebb: im Wertshaus Storje. Net, weil die Gaschdstubb abgeschloss war, sonnern enfach so, demit de schneller zu deim Feierowendschöppche komm bisch.

Der Schalder war im Flur, un du hasch degeje kloppe misse, dann hat de Herr Wicklein, des war domols de Wert, uffgemacht un gefroot: Ei was kriesche dann, mei Knecht? Ich hab de Bierkruch vun meim Großvadder debei gehat, der is dabber gefillt worr – de Kruch, net de Oba – un ich widder ab ins Haus neewedran, wo mir heit noch wohne.

Im Treppehaus hab ich e Mäulche voll vun dem scheene, weiße Schaum probiert un mich geschiddelt: Nee, was war der bidder! Un an de Kandoner Kerwe hab ich mit de Schissel am Schalder es Kerweesse geholt: Lewwerknepp mit Sauerkraut. Des hat mer dann besser geschmeckt.

Odder de Schichtunnericht in de Schul. Ich bin 1950 driwwe in Auerbach am Ackerweesch ingeschult worr, weil die Schulhaiser in de Stadt faschd all ausgebombt ware. Un weil’s viel Kinner un zu wennisch Klasseräum gebb hat, hat de eene Johrgang morjens Unnerricht gehat, de anner middas. Des hat jedie Woch gewechselt. Mir hann zwar net wie heit weje dem Virus alle Gebott die Fenschder uffreiße misse, awwer es hat trotzdem dorch alle Ritze gezoo wie Hechtsupp, dass mer ganz scheen gefror hann.

Odder die velängerte Weihnachtsferie. Des war glei im erschde Schuljohr, do hat’s im Januar zwee Woche Kohleferie gebb, weil de Hausmeeschder Ott nix meh im Keller gehat hat, um de Kanoneowe im Saal se heize. Do war ich schunn in die Alleeschul gewechselt. Wie dann de Owe widder gebrennt hat, hammer unser feichde Schuh dran drickele derfe, un es hat in de Klass geroch wie nasser Hund.

Un im Summer hann se es Schwimmbad an de Schließ drei Woche lang zugemacht. Net weje Corona, sonnern weje de Kinnerlähmung, die domols noch arisch gefährlich war. Des war noch driwwe am alde Schwimmbad im Schwarzbach, do war die Seichegefahr doppelt groß, weil des Wasser jo noch net geklärt worr is un ab un zu e doodie Katz vorbeigeschwumm is. Un doppelt bleed war’s, weil des ausgerechnet Midde im Summer in de große Ferie bassiert is, in de schenschde Badewedderzeit.

Aller, ihr Leit, mir hann des alles ohne Schade an Leib un Seel iwwerstann, wie ner am beschde an mir siehn kenne. Un desweje is Corona zwar Mischd, awwer kee Weltunnergang. Mir werre ah des saudumme Virus iwwerleewe, was wedde mer!