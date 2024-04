Die Erwartungen von Paul Goldmann haben sich bei den deutschen Fechtmeisterschaften der U17 mit dem Degen nicht erfüllt. Der Starter der VT Zweibrücken wollte bei seinem DM-Debüt die Vorrunde überstehen, am Ende wurde es Rang 84.

Der noch 16-jährige VTZ-Athlet stand in Offenbach am Main erstmals im DM-Feld der 66 Quotenteilnehmer der Landesverbände und der 32 besten Einzelstarter der aktuellen deutschen U17-Rangliste. In 14 Vorrunden kämpften jeweils sieben Degen-Spezialisten im Modus „Jeder gegen jeden“ um eine gute Platzierung für die weitere Setzliste. Treffsichere Aktionen, Konzentration und eine gute Taktik waren erforderlich für den Aufstieg in die 128er-K.o.-Direktausscheidung mit nachfolgendem 64er-Tableau.

In der knallharten Vorrunde zeigte Paul Goldmann schon im ersten Gefecht gegen Benno Meier aus Solingen zu viel Respekt und verlor mit 2:5. In der zweiten Auseinandersetzung gegen Oskar Fechner vom OFC Berlin lieferte der VTZler bis zum 4:4-Gleichstand einen ausgezeichneten Kampf ab. Doch den siegbringenden fünften Treffer setzte der Berliner, der am Ende auch auf Rang zwölf landete. Beim nächsten Aufruf auf die Planche kassierte der VTZ-Nachwuchsfechter gegen den späteren Bronzemedaillen-Gewinner Frederik Zimmermann aus der Degen-Hochburg Heidenheim eine klare 1:5-Niederlage.

Am Ende fehlt ein Sieg zum Weiterkommen

Gegen den Achten im Endklassement, Tim Baumgärtner aus Feuerbach, unterlag der Festhallenfechter mit 2:5. Nach Goldmanns fünftem Gefecht mit einer 4:5-Niederlage gegen Ryan Philip Garnatz aus Bremen und dem 5:4-Sieg gegen Finn Fischer aus Itzehoe war die Spannung groß, ob es zum Weiterkommen reichen würde.

Letztlich fehlte Goldmann ein Sieg für den Aufstieg in die Direktausscheidung. Wären statt der zwei 4:5-Niederlagen zwei 5:4-Siege für ihn herausgesprungen, hätte es locker für ein Weiterkommen sogar direkt in die 64er-K.o.-Ausscheidung gereicht, meinte VTZ-Trainerassistent Peter Conzelmann. Goldmann muss in Zukunft konsequenter nachsetzen, um die entscheidenden Siegtreffer zu landen. Im Endresultat belegte der VTZ-Fechter DM-Rang 84. Deutscher U17-Meister wurde Ole Petersen vom FC Leipzig, der das Finale mit 15:7 gegen Rudy Hummel aus Heidenheim gewann.