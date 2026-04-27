Beim Nachbarverein TV Homburg waren am Wochenende einige Fechter der VT Zweibrücken mit dem Degen im Einsatz. Einer stand ganz oben auf dem Treppchen.

Bei den drei international offenen Turnieren in der Robert-Bosch-Sporthalle gewann VTZ-Nachwuchsfechter Cem Schneider in der Altersklasse U13 die Goldmedaille und belegte bei der U15 Rang sechs. In der U13-Vorrunde holte Schneider sieben Siege, bei einer Niederlage gegen Lukas Spanier (Heidelberger FC/TSG Rohrbach). Nach dem 16er-K.o. siegte Schneider im Achtertableau mit 10:5 gegen Theo Liebhaber (TG Frankenthal) und revanchierte sich im Halbfinale mit einem 10:3-Erfolg gegen Lukas Spanier. Im Finale schlug der VTZler dann den Andreas Wongla mit 10:5.

Im Seniorenwettbewerb des Dieter-Reichert-Gedächtnisturniers mit 16 Teilnehmern unterlag VTZler Stefan Rossbach im Halbfinale erst dem späteren Sieger Timon Dick (HC Bad Dürkheim) mit 8:15 – Bronze. Auch bei den Veteranen 40 holten Gregor Euskirchen und erneut Rossbach jeweils die Bronzemedaille.