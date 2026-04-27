Fechten VTZler Cem Schneider gewinnt Gold bei U13-Turnier in Homburg
Bei den drei international offenen Turnieren in der Robert-Bosch-Sporthalle gewann VTZ-Nachwuchsfechter Cem Schneider in der Altersklasse U13 die Goldmedaille und belegte bei der U15 Rang sechs. In der U13-Vorrunde holte Schneider sieben Siege, bei einer Niederlage gegen Lukas Spanier (Heidelberger FC/TSG Rohrbach). Nach dem 16er-K.o. siegte Schneider im Achtertableau mit 10:5 gegen Theo Liebhaber (TG Frankenthal) und revanchierte sich im Halbfinale mit einem 10:3-Erfolg gegen Lukas Spanier. Im Finale schlug der VTZler dann den Andreas Wongla mit 10:5.
Im Seniorenwettbewerb des Dieter-Reichert-Gedächtnisturniers mit 16 Teilnehmern unterlag VTZler Stefan Rossbach im Halbfinale erst dem späteren Sieger Timon Dick (HC Bad Dürkheim) mit 8:15 – Bronze. Auch bei den Veteranen 40 holten Gregor Euskirchen und erneut Rossbach jeweils die Bronzemedaille.