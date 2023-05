Die VTZ Saarpfalz hat ihr letztes Heimspiel als eigenständige Oberliga-Mannschaft verloren, bevor sie sich in der kommenden Spielzeit mit dem SV64 zur neuen Spielgemeinschaft SG SV 64/VT Zweibrücken zusammenschließt. Am Sonntag unterlag das VTZ-Team von Trainer Marek Galla in der Westpfalzhalle dem Tabellenvorletzten HSG Nahe-Glan knapp mit 25:27 (12:13).

Dass das in dem ingesamt schwachen Handballspiel so kam, lag auch dem noch viel schwächeren, arrogant agierenden Schiedsrichtergespann Oliver Staatz/Jan Röckendorf (TV Morbach/HC Koblenz). Die beiden lagen vor allem mit ihren progressiven Bestrafungen häufig daneben, auf VTZ-Seite noch deutlich mehr. Bei der VTZ fand Torwart Pascal Glöckner gut ins Spiel, hatte am Ende 13 Paraden, darunter auch zwei abgewehrte Siebenmeter. Daraus konnte sein Team vor der Pause aber wenig Kapital schlagen konnte, weil die Abschlüsse oft zu schlecht waren oder bei HSG-Torwart Michel Schira (18/2 Paraden) landeten. In der zweiten Halbzeit ordnete Galla eine offensivere Deckung, mit der die Gäste kaum zurecht kamen. Die VTZ führte 23:21 (53.), verlor aber , weil unter anderem Robin von Lauppert (9/5 Tore) und Abdu Belhadi (5) in der Schlussphase scheiterten.