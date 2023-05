Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Positive für die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz: Sie haben sich durch ihre Serie von zuletzt 11:1 Punkten wieder Respekt in der Liga verschafft. Das Negative: Entsprechend konzentriert und motiviert ging der TV Offenbach am Sonntag ins Gastspiel in der Westpfalzhalle. Dem Tabellendritten unterlag die VTZ mit 25:30 (12:16).

Ein verdienter Sieg, da waren sich Zweibrückens Trainer Philip Wiese und sein Offenbacher Trainerkollege Michael Übel in der Analyse einig. Wie gut Offenbach spielte, verdeutlichte Übel: „Ich