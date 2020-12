Vom 19. Oktober bis zum 25. November haben die Horst-Eckel-Stiftung und das Online-Portal vereinsleben.de Sportvereine aus Rheinland-Pfalz gesucht, die sich durch besonderes Engagement im Bereich Seniorensport auszeichnen. Einer der prämierten Vereine ist die VT Zweibrücken.

Aus zahlreichen eingegangenen Bewerbungen wurden drei Gewinner der Aktion „Senioren-Sport-Fitmacher“ durch eine Jury, bestehend aus den Mitgliedern des Stiftungsrats der Horst-Eckel-Stiftung und Vertretern von vereinsleben.de, ausgewählt, die mit einem Preisgeld von insgesamt 5000 Euro prämiert werden. Dagmar Eckel, Vorsitzende des Stiftungsrates der Horst-Eckel-Stiftung sagt dazu: „Es ist großartig, dass so viele engagierte Sportvereine an der Aktion teilgenommen und uns ihre bemerkenswerten Aktivitäten vorgestellt haben. Die Auswahl der drei Preisträger fiel uns im Licht der Vielzahl von herausragenden Bewerbungen nicht leicht. Wir gratulieren den drei siegreichen Klubs aus Klein-Winternheim, Ludwigshafen und Zweibrücken. Gerade in diesen Zeiten ist das Wirken der rheinland-pfälzischen Sportvereine für die Senioren unglaublich wichtig. Mein Vater und ich danken von Herzen für dieses großartige Engagement.“

Mit dem TV Klein-Winternheim (Platz eins: 3000 Euro), dem ABC Ludwigshafen (Platz zwei: 1500 Euro) sowie der VT Zweibrücken (Platz drei: 500 Euro) wurden drei Sportvereine ausgewählt, deren Bewerbungen sich durch ein speziell auf Senioren zugeschnittenes Sportprogramm mit professioneller Betreuung durch qualifiziertes Lehrpersonal sowie Aktionen die weit über die Tätigkeiten eines normalen Sportvereines hinaus gehen, auszeichneten.