Die eine machte lange Pause, der andere gab sein Debüt. Und beide Degenfechter der VT Zweibrücken standen am Ende auf dem Podest.

In guter Form präsentierten sich die Fechtaktiven der VT Zweibrücken, Svenja Voigt und Raphael Stelzer, am Wochenende beim Marathon-Ranglistenturnier mit dem Degen in Landau. Svenja Voigt stand am Ende mit Silber auf dem Siegerpodest.

Das Turnier mit 34 Teilnehmern aus 15 Vereinen der angrenzenden Bundesländern war gut besetzt. In einer gemischten Damen- und Herrenrunde für Aktive/Senioren wurde allen Beteiligten großes Stehvermögen bei den Kämpfen „Jeder gegen jeden“ mit getrennter Wertung abverlangt. Nach drei Jahren Auszeit führte VTZ-Kämpferin Svenja Voigt den Degen in gekonnter Manier. Hinter der erstplatzierten Hannah Kuster (TSV Speyer) und vor der Bronzegewinnerin Marilena Podgorsk (HC Bad Dürkheim) freute sie sich über Rang zwei.

Bei Spätzünderturnier auf Platz drei

VTZ-Vereinskollege Raphael Stelzer wurde beim ersten Turnier nach seiner Turnierreifeprüfung gleich mit Schwerstarbeit konfrontiert. In der gleichen gemischten Runde mit sieben Stunden Wettkampfzeit war es für ihn eine hohe Herausforderung, gegen die Degenfüchse zu bestehen. Letztlich war der Kleinsteinhauser zufrieden mit Platz 18.

Beim Spätzünderturnier tags darauf am gleichen Ort lief es für ihn besser. Beim Degenturnier für Fortgeschrittene mit wenig Turniererfahrung duellierte er sich mit neun neuen Gegnern im gleichem Modus. Nach acht Gefechten war Raphael Stelzer überglücklich mit seiner Bronzemedaille.