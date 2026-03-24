Erst gegen die spätere Turniersiegerin aus Frankreich war für den Zweibrücker Florettkämpfer im Halbfinale Schluss.

Bei seinem ersten internationalen Wettkampf in Luxemburg hatte Erik Lemmen von der VT Zweibrücken (VTZ) im Centre National d’ Escrime in Luxemburg einen erfolgreichen Einstand. Den Startern wurde im U11-Florettwettkampf nach dem Mix-Modus mit gemischten Vorrunden mit Mädels und Jungs (bei getrennter Wertung )alles abverlangt. In seiner Pool-1-Sechser-Vorrunde kam Lemmen auf drei Siege bei zwei Niederlagen. Auf dem Achtertableau besiegte er den Luxemburger Julius Till mit 10:5. Erst im Halbfinale war für ihn gegen die Favoritin und spätere Turniersiegerin Moira Masquelier Vazquez aus Frankreich beim 3:10 Schluss. Nach getrennter Wertung durfte Lemmen dann als Zweitplatzierter bei den Jungs den Silberpokal in Empfang nehmen, im Gesamtklassement gab es Bronze für ihn.