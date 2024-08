Seit 2017 leitet sie als Chefin engagiert die Geschicke des mitgliederstärksten Sportvereins in Zweibrücken. Sportlich begeistert sie sich gerade für Budolife.

„Die Jugendarbeit und das Angebot Sport für Menschen mit Krebs liegen mir besonders am Herzen.“ Das sagte die VTZ-Vorsitzende Gisela Alt im November 2023, als ihr bei der Sportlerehrung der Stadt Zweibrücken die Große Sportehrenmedaille verliehen wurde. Am Samstag feiert sie ihren 85. Geburtstag.

Die frühere Studiendirektorin für Sport, Deutsch und Geschichte am Helmholtz-Gymnasium arbeitet unermüdlich dafür, dass die Kinder, Jugendlichen und Menschen mit einer Krebserkrankung bei der VTZ ein qualifiziertes Sportangebot bekommen. Auch im vereinseigenen Fitnessstudio „Trimini“ und für die verschiedenen Abteilungen ist sie fortwährend aktiv. Dem VTZ-Vorstand gehört Gisela Alt seit 2012 an, seit 2017 ist sie die Vorsitzende des mitgliederstärksten Sportvereins in Zweibrücken. Der damalige VTZ-Vorsitzende Otto Graßhoff hatte sie 2009 für die ehrenamtliche Arbeit begeistert.

Alt: Engagement des Vereins auch für Demokratie und die Gesellschaft

„Gisela Alt ist mit ihrer unglaublichen Energie, ihrem Organisationstalent und ihrer Persönlichkeit für den Verein unverzichtbar“, sagen die Vorstandskollegen Winfried Tänzer, Martin Graßhoff, Stefan Hodek und Steffi Urbschat unisono über die Jubilarin. Dank ihres Einsatzes gewann die VTZ zahlreiche Auszeichnungen bei Wettbewerben für besondere Angebote durch Sportvereine. Gisela Alt ist es zudem wichtig, dass sich die VTZ über den Sport hinaus für die Demokratie und die Gesellschaft engagiert. Die VTZ-Unterstützung des überparteilichen Bündnisses „Buntes Zweibrücken“ ist ihr daher eine Herzensangelegenheit.

Die Jubilarin war seit frühester Kindheit auch selbst sportlich aktiv. Ihren größten Erfolg feierte Gisela Alt im Jahr 1962, als sie mit der Mannschaft der Universität Saarbrücken deutsche Hochschulmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik wurde. Aktuell besucht sie mit großer Begeisterung bei der VTZ den Fitnesskurs Budolife. Zu ihrem halbrunden Geburtstag gratuliert der Niederauerbacherin neben ihrem Sohn und zwei Enkelkindern auch die ganze VTZ-Sportfamilie.