Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz, aktuell Tabellen-14., gastiert am Freitag beim um einen Punkt besser gestellten TuS Dansenberg II (Anwurf: 20 Uhr).

Vorteil des Spieltermins: Bedingt durch den Maifeiertag liegt nach dem Abpfiff ein langes Wochenende vor den Zweibrücker Spielern. Der ein oder andere wird allerdings am Montag bei einer Maiwanderung Kondition sammeln. Nachteil des Freitagstermins: „Wir hatten keine Zeit für die Vorbereitung“, sagt VTZ-Trainer Marek Galla.

Nach der Niederlage gegen Illtal am Sonntag war im Training eher reden und ein bisschen ausschütteln angesagt. „Noch Kondition trainieren, bringt um diese Zeit in der Saison nichts mehr“, sagt Galla mit Blick auf die Schlussminuten gegen Illtal, in denen dem VTZ-Kader die letzten Körner fehlten. Dass die fehlten, war erklärbar, weil Spieler wie Marcel Groß, dessen Entwicklung dem VTZ-Trainer viel Freude macht, oder Dominik Rifel angeschlagen ins Spiel gegangen waren.

Dansenberg gut in Form

„Illtal hat uns ein bisschen so überrascht, wie wir sie im Hinspiel überrascht haben“, bilanziert Galla und ergänzt: „Vielleicht gelingt uns das auch, nur dieses Mal umgekehrt, gegen Dansenberg“. 29:27 hatten die Dansenberger das Hinspiel gewonnen. Dank dem früheren VTZ-Routinier Steffen Kiefer und dem jungen Spielmacher Ben Kölsch. „Dansenberg hat zurzeit einen sehr guten Lauf. Leider für uns“, analysiert der VTZ-Trainer. Am guten Lauf hat Kölsch, der gerade einen Zwei-Jahres-Vertrag für das Drittliga-Team unterschrieb, großen Anteil. Ein weiterer Grund für zwei Siege in Folge sind Spieler aus dem Drittliga-Kader, die aushelfen können. Die erste TuS-Mannschaft hat ihre Ziele verfehlt, weshalb für sie die Saison frühzeitig beendet war.