Die VT Zweibrücken will ab kommender Woche wieder mit diversen Sportarten und Gruppen ins Trainingsgeschehen eingreifen. Los geht’s bereits am Montag mit Basketball für die Kinder und dann am Donnerstag mit Budolife für Erwachsene.

Der VTZ-Vereinsvorstand hat sich laut der Vorsitzenden Gisela Alt bezüglich der langsamen Öffnung des Sports im Freien intensiv beraten, um ein verantwortungsvolles Training auf Grundlage der 17. Corona-Verordnung zu organisieren. Es eignen sich auch nicht alle Sportarten fürs Freie, und Kontaktsport sei ohnehin nicht zulässig, so Alt. Eine Entscheidung der VTZ: Der Verein wird Training vorerst nur für zehn Kinder inklusive eines Trainers zulassen (erlaubt wären 20 Kinder pro Einheit), um die Infektionsgefahr zu minimieren.

Daher beginnt das Basketballtraining der Jugend auch in dieser Gruppengröße. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, trainieren Kinder bis zwölf Jahre montags, mittwochs und freitags von 16 bis 17 Uhr im Hof der Mannlich-Realschule. Die etwas älteren Kinder bis 14 Jahre sind dann jeweils von 17 bis 18 Uhr dran. Eine Anmeldung zum Training bei Coach Kamal Midani ist unter Telefon 0176/61225554 erforderlich.

Der Erwachsenen-Kurs „Budolife: Haltung und Bewegung, Sturzprophylaxe“ startet dann am Donnerstag im Westpfalzstadion, entweder von 9.30 bis 10.30 oder von 10.45 bis 11.45 Uhr. Für die Einteilung ist auch hier eine Voranmeldung bis Dienstag bei Trainer Karl Otto Benoit erforderlich.

Weitere Informationen über die Angebote, auch Online-Training, gibt es im Internet auf der VTZ-Homepage unter www.vtz-zw.de.