Trotz des nur kleinen Aufgebots an Jugendfechtern der VT Zweibrücken bei den südwestdeutschen Meisterschaften war die Medaillenausbeute in Frankenthal groß: Die VTZ-Kämpfer Mia Eve Paul in der Altersklasse U11 und Jannis Euskirchen bei der U13 erkämpften jeweils die Goldmedaille.

Die Vorfreude, wieder auf der Planche zu stehen, nachdem der Fechtsport seit 2019 in ganz Deutschland nur auf Sparflamme betrieben wurde, war bei den Zweibrückern riesengroß – trotz der kurzfristigen Terminierung der Titelkämpfe. Prima lief die Wettkampf-Premiere für die beiden VTZ-Nachwuchstalente Jannis Euskirchen (U13) und Mia Eve Paul (U11), die in ihren Mixrunden vielseitig und sicher mit 500 Gramm Druck die Treffer setzten. Im Rundensystem bekamen es Euskirchen und Paul nur mit Gegnern vom ausrichteten Verein zu tun. Von deren Heimrecht ließen sich die Festhallen-Fechter aber nicht beeindrucken und standen letztlich als Sieger mit der Goldmedaille auf dem Treppchen.

VTZ-Fechter Fynn Lehner wurde bei seinem Doppelstart an den zwei Tagen des Wochenendes mit Bronze in der Altersklasse U15 und Rang vier bei den U17-Athleten belohnt. Bei der U15 überraschte der Großsteinhauser im ersten K.o.-Gefecht auf 15 Treffer im Viertelfinale, als er den Frankenthaler Maximilian Schmitt in eigener Halle mit 15:0 besiegte. Im Halbfinale konnte Lehner Top-Favorit Finn Nießer (Frankenthal) dann nichts entgegensetzen und verlor klar. Mit Bronze war der VTZ-Florettfechter dennoch zufrieden.

Nach U15-Bronze Ranglistenpunkte für Lehner bei der U17

Am zweiten Wettkampftag sammelte Lehner im U17-Wettbewerb Ranglistenpunkte. Nach dem Sieg gegen den Frankenthaler Moritz Schlatter im ersten K.o.-Gefecht verlor er gegen den späteren Doppelsieger Nießer im zweiten K.o.-Duell. Gegen den Engländer Henry Agius, der für die TSG Kaiserslautern startet, unterlag er dann trotz eines spannenden Gefechts, was ihm letztlich Rang vier einbrachte.