Bei den internationalen offenen Saarland-Meisterschaften für die Jugend am Samstag in der ATSV-Sporthalle in Saarbrücken gewannen Mia Eve Paul und Emma Rossbach, Fechterinnen der VT Zweibrücken, Gold und Silber in der Altersklasse U11. Fynn Lehner landete bei den U17-Startern (Jahrgänge 2005 bis 2008) auf dem Bronzerang.

Mia Eve Paul wurde in ihrer Altersklasse – zugelassen waren die Jahrgänge 2011 und 2012 – der Favoritenrolle gerecht. Die frischgebackene Südwestdeutsche Meisterin besiegte im entscheidenden Duell mit dem Miniflorett ihre Vereinskameradin Emma Rossbach und schnappte sich den Titel. Auch Rossbach schlug sich wacker. Für sie war es in der Corona-Krise nach zwei Jahren wieder der erste Wettkampf.

Knerr starker Siebter bei Aktiven-Turnier

Fynn Lehner, Vierter der südwestdeutschen Meisterschaften und als Jahrgang 2008 noch U15, revanchierte sich zunächst gegen den Zweitplatzierten der Titelkämpfe, den Engländer Henry Agius (TSG Kaiserslautern), mit einem 5:1-Auftaktsieg. Nach der Vorrunde stand nur noch Felix Bappert (TSG Frankenthal) ohne Niederlage vor Lehner und Agius. Im Halbfinale drehte der Brite den Spieß gegen Lehner dann um und gewann 15:10. Das Finale gewann Bappert mit 15:6.

Beim internationalen Offenen Aktiven- und Senioren-Turnier am Sonntag um „Die goldene Maske von Maintal“ in Maintal-Dörnigheim, einem Ranglistenturnier, landete VTZ-Fechter Emil Knerr auf Platz sieben. Mit dem Aufstieg ins 8er-K.-o.-Viertelfinale übertraf er nach zwei Jahren Wettkampfentzug schon die Erwartungen. Erst im Viertelfinale war beim 5:15 gegen Lokalmatador Tristan Förster (TG Dörnigheim) Schluss. Förster unterlag im Finale Vereinskollege Nils Hoffmann mit 13:15. Stefan Rossbach (VTZ) verlor im Hoffnungslauf gegen Christian Rodriguez mit 9:15, was Platz elf bedeutete.