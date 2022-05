Chiara Conrad von der VT Zweibrücken hat bei den Pfalzmeisterschaften im Gerätturnen mit 48,50 Punkten im Wettkampf 205 (16 Jahre und älter) einen tollen dritten Platz erturnt. „Das kam überraschend, hat sie sich mit ihrer guten Trainingsmoral aber verdient“, sagte ihre Trainerin Sonja Rayer.

Vor allem an ihrem Angstgerät Balken sei sie über ihren Schatten gesprungen und finde immer mehr Sicherheit, so Rayer weiter. Conrad kam hier auf starke 12,15 Punkte. Ohne den einen kleinen Wackler, den sie hatte, wäre für die elegante Turnerin sogar der zweite Platz drin gewesen, den Chiara Westrich vom Ausrichter Turn-Team Sickingen mit 48,95 Punkten hinter Siegerin Luisa Seckinger (TuS Niederkirchen/49,75) belegte. VTZ-Turnerin Emma Baumann wurde im Wettkampf 209 (LK 3, 16 bis 29 Jahre) mit 48,65 Punkten Sechste. Ohne ihren Absteiger am Balken hätte sie Dritte werden können.