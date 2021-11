In der Mitgliederversammlung der Vereinigten Turnerschaft (VT) Contwig am Freitag wurden ein neuer Vorstand gewählt und langjährige Mitglieder geehrt.

Alter und neuer erster Vorsitzender ist Walter Hüther. Joachim Lichius als Schriftführer, Adelheid Maurer als zweite Kassiererin, Roland Freyler als Zeugwart sowie Walter Carius und Peter Charon als Kassenprüfer wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Die Abstimmungen erfolgten immer einstimmig, Gegenvorschläge gab es keine.

Bei den Ehrungen wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit Natascha May, Heinz Zimmer und Klaus-Dieter Frank mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Über die goldene Ehrennadel für 50 Jahre Vereinstreue durften sich Regina Schreiber, Anita Velten, Karl-Heinz Bärmann, Marlies Pautler, Rita Hemmer und Liesel Semar freuen. Eine ganz besondere und im Verein bisher einmalige Leistung hat Josef Semar vollbracht: Der 77-jährige hat zum 50. Mal das Sportabzeichen erworben.

Im Bericht des Vorstands hob Walter Hüther hervor, dass die VT Contwig gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Alle Aktivitäten abseits der sportlichen Veranstaltungen seien dank der Verwaltung reibungslos weitergelaufen. Finanziell stehe der Verein gut da, so dass keine staatliche Corona-Hilfe in Anspruch genommen werden musste. Die Mitgliederzahl befinde sich in etwa auf Vor-Corona-Niveau, so Hüther.