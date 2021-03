Ab Montag, 22. März, will die Vereinigte Turnerschaft Contwig nach langer corona-bedingter Zwangspause wieder das allgemeine Kinderturnen für Mädchen und Jungen aller Altersklassen anbieten – wenn es die Corona-Inzidenzwerte zulassen. Die Kinder erwartet dann ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegungslandschaften, Spielen, Tanzen und etliches mehr. Es besteht die Möglichkeit zum Schnuppertraining, das Nicht-Vereinsmitglieder in Anspruch nehmen können.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Registrierung (eine Woche im voraus) per E-Mail an karin.reinshagen@vtcontwig.de möglich. Sie ist Grundlage für die Einteilung in die Trainingsgruppen. Danach erhält man nähere Informationen zu Trainingszeiten, Übungsleitern und Hygieneregelungen – oder eine Benachrichtigung bei Überschreitung der Sieben-Tage- Inzidenz im Landkreis.