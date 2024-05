Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vergangene Woche musste sich eine Ende-20-jährige Nordafrikanerin, die seit einigen Jahren in Zweibrücken lebt, wegen Diebstahls bei Aldi im Hilgard-Center und zweimaligen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht verantworten. Es dauerte eine Weile, ehe die Frau, die in ihrem Heimatland als Elektrotechnikerin gearbeitet hat und in Zweibrücken als Reinigungskraft, schließlich ein Geständnis ablegte.

Die verheiratete Frau hat mit ihrem Mann zwei Kinder, die häufiger krank seien. Dem Gericht schilderte sie, dass Mitte April 2023 der Kindergarten anrief und mitteilte, ihre Tochter