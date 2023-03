Nachdem die Zweibrücker Polizei vergangene Woche über den „Volkssport Unfallflucht“ geklagt hat, meldet sie erneut sechs Fälle in Zweibrücken und Contwig.

Darüber, „mit welcher Selbstverständlichkeit sich viele Unfallverursacher ihrer Verantwortung entziehen und Dritte die Zeche für ihre eigenen Fahrfehler bezahlen lassen“, hatte sich die Zweibrücker Polizei schon vergangene Woche gewundert, nachdem sie an Faschingsdienstag vier solcher Fälle aufnehmen musste. Nun meldet sie sechs weitere Fälle in dieser Woche.

In einem Fall hat die Polizei den Unfallflüchtigen erwischt: Ein Mitte-80-Jähriger, der am Dienstagmittag auf der A8 in Richtung Pirmasens fuhr, kam zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. Der Unfall wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer an die Polizei gemeldet, die den Mann zuhause antraf. Sein Wagen wies über die komplette linke Fahrzeugseite deutliche Kontaktspuren vom Vorbeischrammen an der Leitplanke auf. Der Schaden am Auto dürfte 2000 Euro betragen. Wie hoch der Schaden an der Schutzplanke ist, steht noch nicht fest. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

In einem weiteren Fall hat die Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Autos: Am Dienstagnachmittag fuhr ein silberner Ford Fiesta mit Homburger Kennzeichen vom Turbokreisel am Outlet auf der linken Fahrspur in Richtung Zweibrücken. Auf der rechten Fahrspur fuhr seitlich etwas nach hinten versetzt ein grauer Opel Combo, der plötzlich stark abbremsen musste, weil der Ford-Fiesta auf die rechte Fahrspur wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwischen dem Ford Fiesta und dem Opel kam es nicht zur Kollision, jedoch gelang es dem 61-jährigen Fahrer eines roten Ford Transit nicht, seinen Transporter rechtzeitig hinter dem stark abbremsenden Opel zum Stillstand zu bringen. Durch den Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Der Fiesta-Fahrer entfernte sich als Hauptverursacher des Schadensfalles unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte an der Halteradresse zunächst nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hofenfelsstraße, Christoph-Knorr-Straße und Contwig

Bei den weiteren Unfallfluchten sucht die Polizei noch nach den Verursachern. Zwischen Montagabend und Dienstagmittag fuhr ein Autofahrer in Richtung Niederauerbach und beschädigte in der Hofenfelsstraße kurz vorm Mannlichplatz den Außenspiegel eines weißen Opel Vivaro auf dem Parkstreifen. Am Opel entstand ein Schaden von 500 Euro. Am Dienstag zwischen 11.15 und 11.25 Uhr beschädigte ein Auto vermutlich beim Ausparken einen weißen VW Tiguan auf dem Parkplatz des Hilgardcenters vorm Edeka. Der Schaden am Tiguan beträgt 1000 Euro. Über Mittag geschah ein Unfall vor der Christoph-Knorr-Straße 15. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken einen weißen Toyota Aygo und verursachte einen Fremdschaden von 500 Euro. Zwischen 16.20 und 16.30 Uhr wendete ein Auto vor dem Haus in der Südstraße 15 Contwig, stieß gegen einen grauen Skoda Fabia und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegennimmt.