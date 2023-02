Von einem „Volkssport Unfallflucht“ schreibt die Zweibrücker Polizei, nachdem sie an Faschingsdienstag vier solcher Fälle aufnehmen musste.

„Mit welcher Selbstverständlichkeit sich viele Unfallverursacher ihrer Verantwortung entziehen und Dritte die Zeche für ihre eigenen Fahrfehler bezahlen lassen, wurde am 21. Februar wieder deutlich, als insgesamt vier Fälle von Unfallflucht mit einem Fremdschaden von zusammen viereinhalb Tausend Euro zur Anzeige gebracht wurden“, heißt es im Polizeibericht.

Ein Fall ereignete sich am Montagmorgen in Ixheim, wo ein Unbekannter zwischen 8 und 8.15 Uhr vor der Bitscher Straße 71a den Außenspiegel eines geparkten goldfarbenen Hyundai Tucson abfuhr und in Richtung Rimschweiler weiterfuhr, ohne sich um den Schaden von 500 Euro zu kümmern.

Der zweite Fall muss zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend passiert sein: Auf dem Hinterhof der Bismarckstraße 6a wurde ein weißer Seat Ibiza beschädigt, vermutlich beim Rangieren. Hier entstand ein Schaden von 1000 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um größeres Auto mit Aufbau handeln, da es durch den Anstoß eine fast senkrecht verlaufende Knickkante am Seat verursacht hat.

Der dritte Fall geschah am Dienstagmorgen zwischen 8 und 11 Uhr in Niederauerbach. Vor der Pirmasenser Straße 94a parkte ein weißes Wohnmobil mit einer Weltkarte an den Seiten. Obwohl er an der rechten Fahrzeugseite Schaden von 2000 Euro verursacht hatte, beging der Verursacher Fahrerflucht. Er könnte ein braunes Fahrzeug gesteuert haben, wie Fremdlackreste am Wohnmobil vermuten lassen.

Ebenfalls am Dienstag, diesmal zwischen 16.30 und 17 Uhr, vorm Netto-Markt in Bubenhausen: Dort wurde die Tür eines weißen Dodge Caliber beschädigt, der auf dem Firmenparkplatz stand. Schaden: 1000 Euro. Hier konnte die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher erwischen: „Ein aufmerksamer Zeuge hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des 33-jährigen Verursachers am beschädigten Pkw, so dass diese Unfallflucht aufgeklärt werden konnte.“ Zu den übrigen drei Unfallfluchten sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken Augenzeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.