Vitaminküche heißt das Pizza- und Kebabhaus, das Mehmet Acar in der Homburger Straße 59 in Ernstweiler neu eröffnet hat.

Zuvor hat er in der Einöder Hauptstraße das Dönerhaus Efes betrieben, dieses aber mit dem Umzug nach Ernstweiler geschlossen. In Ernstweiler bietet er Döner, Pizza, Salate und Burger zum Vor-Ort-Essen und abholen, liefert seine Speisen aber auch aus. Das Haus hat der Dönerhausbetreiber gekauft und mehrere Monate renoviert und umgebaut.

In Ernstweiler bekannt ist das Gebäude, weil früher nacheinander mehrere Bäckereien ihren Sitz dort hatten. Zuerst die Bäckerei Horst Burghard, deren Schriftzugreste man an der Tür noch erkennen kann. Später folgten die Bäckereifilialen Wölm und Bieber, bevor der Laden mehrere Jahre leerstand. Laut Mehmet Acar ist die Vitaminküche ein Familienbetrieb, bei dem je nach Andrang unterschiedliche viele Mitarbeiter an Theke und Dönerspieß aushelfen.