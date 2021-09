Gegen Ende der Freiluftsaison beweist das LAZ Zweibrücken, dass es in Rheinland-Pfalz im Stabhochsprung weit vorne ist. Ein Sportler glänzte sogar mit einer neuen Bestmarke.

In der Altersklasse U20 gewann Julian Schunck die Konkurrenz mit seinem Satz im dritten Versuch über die neue Bestleistung von 4,50 Meter. Bei der Pfalzmeisterschaft vor einer Woche in Zweibrücken waren es für den Springer des Jahrgangs 2004 noch 4,40 Meter gewesen. Schunck versuchte sich danach sogar an 4,70 Meter, was aber noch nicht klappte. Vereinskollege Mirza Terzic wurde mit übersprungenen 4,00 Metern Zweiter, zusammen mit dem höhengleichen Cordian Mielczarek vom 1. FC Kaiserslautern.

Zehnkämpfer Mielczarek, der seit einiger Zeit beim LAZ unter Trainer Alexander Gakstädter trainiert, landete über 200 Meter der U20 in 22,47 Sekunden vor Thorben Henkel (LAZ, 23,16 sec), der auch im Zeitlauf über 400 Meter (51,06 sec) Platz zwei hinter Jakob Utsch (LG Westerwald, 49,81 sec) belegte.

Ines Beyerlein mit Platz im U20-Speerwurf

Drei weitere Stabhochsprung-Titel für das LAZ Zweibrücken gingen an Milena Heintz, Ben Silas Kribelbauer und Paula Legner. Heintz gewann die Konkurrenz der Klasse U20 mit einem Sprung über 3,50 Meter, Kribelbauer die der Klasse M14 mit 3,60 Meter. Paula Legner setzte sich mit 3,10 Meter in der Klasse W14 vor Vereinskollegin Livia Anneliese Könsgen (2,90 m) durch. LAZ-Springerin Evelina Lizenberg (2,70 m) wurde hier Vierte.

Einen zweiten LAZ-Platz steuerte Ines Beyerlein bei, die im U20-Speerwurf auf 36,69 Meter kam. Es siegte Marie Berendsmeier (USC Mainz) mit 38,05 Metern. Über 1500 Meter wurde LAZ-Läufer Christoph Siebing zudem in der Zeit von 4:36,70 Minuten Fünfter (Sieger: Simon Trampusch, TuS Framersheim, 4:17,47 min).