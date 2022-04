Die Sperrung der Alten Ixheimer Straße wirkt sich auf die Stadtbus-Linien 221 nach Rimschweiler, 222 nach Hengstbach, 223 nach Wattweiler, 224 und 225 nach Niederauerbach und 226 vom Flugplatz auf den Kreuzberg und 229 nach Ernstweiler aus.

Die Linie 221 fährt von Rimschweiler über den Bubenhauser Kreisel zum Bahnhof und weiter zur Gleiwitzstraße. Die Haltestellen Bergstraße, Busbahnhof, Goetheplatz und Bismarckstraße entfallen.

Die Linie 222 fährt von Hengstbach über den Bubenhauser Kreisel zum Bahnhof und weiter zum Europaring in Ernstweiler. Die Haltestellen Bergstraße, Busbahnhof und Goetheplatz entfallen. Dafür hält der Bus in der Bismarckstraße.

Die Linie 223 fährt von Wattweiler über den Bubenhauser Kreisel zum Bahnhof und weiter ins Wolfsloch. Die Haltestellen Bergstraße, Busbahnhof, Goetheplatz und Bismarckstraße entfallen. Vom Wolfsloch kommend fährt der Bus dann über die Daimlerbrücke zur Kaiserstraße. Er hält am Krankenhaus und am Arbeitsamt.

Die Linien 224 und 225 fahren vom Bahnhof über die Bismarckstraße, Hofenfelsstraße und die Saarlandstraße über die Kesselbachstraße in die Pasteurstraße und über die Oselbachstraße und die Kaiserstraße zum Bahnhof. Die Busse halten am Krankenhaus und am Arbeitsamt. Die Haltestellen Herzog-Wolfgang-Straße, Pestalozzischule, Busbahnhof und Goetheplatz entfallen. Vom Bahnhof fahren die Busse in Richtung Otterstein und John-F.-Kennedystraße in Niederauerbach über die Bismarckstraße und den Hilgardplatz. Sie halten nicht am Goetheplatz.

Die Linie 226 fährt über Denisstraße, Saarlandstraße, Hofenfelsstraße und Bismarckstraße zum Bahnhof und weiter zum Kreuzberg. Es entfallen die Haltestellen Berufsbildende Schule, Busbahnhof, Krankenhaus und Arbeitsamt. Vom Bahnhof fahren die Busse über die Bismarckstraße zur Hofenfelsstraße und den Hilgardplatz Richtung Flugplatz. Auch hier entfallen die Haltestellen Krankenhaus und Arbeitsamt, außerdem Bergstraße, Busbahnhof und Goetheplatz.

Die Linie 229 fährt vom Europaring übers Wolfsloch und den Bubenhauser Kreisel zum Bahnhof. Die Haltestellen Bergstraße, Busbahnhof und Goetheplatz entfallen in beide Richtungen. In Richtung Europaring hält der Bus dafür in der Bismarckstraße, diese Haltestelle entfällt aber in der Gegenrichtung.

Die Stadtbus GmbH weist darauf hin, dass es durch die Umleitungen und wegen mehr Verkehr zu Verspätungen kommen kann. Die Fahrpläne findet man auch im Internet unter stadtbus-zw.de. Bei Fragen erreicht man das Busunternehmen unter Telefon 06332 4714-0 oder per E-Mail an info@stadtbus-zw.de zur Verfügung.