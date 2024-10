Zu einem besonderen Klassentreffen haben sich im Contwiger Tennisheim 17 Männer und Frauen eingefunden. Sie eint, dass sie acht Jahre lang gemeinsam die damalige Ixheimer Volksschule besucht haben und den Abschlussjahrgang 1965 bildeten.

In drei Gebäuden wurden die Jahrgänge 1950 und 1951 damals nacheinander unterrichtet. In der ersten Klasse war das Friedenshaus in der Thomas-Mann-Straße Heim der Ixheimer Volksschule – dort ist heute der Thomas-Mann-Kindergarten untergebracht. Ab der zweiten Klasse besuchten die Schüler und Schülerinnen das alte Schulgebäude gegenüber der Eisdiele Maurer in Ixheim. 1962 schließlich war die heutige Thomas-Mann-Schule fertig gebaut, und die damaligen Fünftklässler durften einziehen. „Damals war natürlich alles anders als heute. Wir hatten die Toiletten im Hof, waren sowohl konfessionell als auch geschlechtermäßig eine gemischte Klasse – und zwar eine mit 66 Schülern“, erinnert sich Burkhard „Burgi“ Zahn aus Pirmasens an seine Schulzeit.

Mädchen schon damals in der Mehrzahl

Eingeladen zu dem Treffen hatte die „Klassensprecherin“ der Jungsenioren, Sigrid Hoffmann. Sie versuche, alle sechs Monate ein solches Treffen zu organisieren, sagt sie. Dabei essen alle zusammen, reichen Bilderalben herum und erzählen Geschichten von damals. Seit fünf Jahren gibt es die Treffen wieder regelmäßig. Zuvor hatten die ehemaligen Ixheimer Volksschüler auch schonmal zehn, 15 Jahre ausgesetzt.

Die weiteste Anreise hatte Ilona Wellegehausen. Sie kam eigens aus Berlin zum Klassentreffen nach Contwig. Aber auch aus Kirchheimbolanden und dem Kuseler Raum waren Schulveteranen und -veteraninnen angereist. Auffällig war, dass von den 17 Anwesenden nur vier Männer waren. Laut Burkhard Zahn und Sigrid Hoffmann seien die Mädels aber auch damals in der riesigen Schulklasse schon in der großen Mehrheit gewesen.