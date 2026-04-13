Der Fechter der VT Zweibrücken kegelte dabei ausgerechnet einen Vereinskollegen und Trainingspartner aus dem Wettbewerb.

Bei den deutschen Meisterschaften der Veteranen im Einzel starteten am Wochenende in Mainz in der Altersklasse 40 (Jahrgänge 1977 bis 1986) auch drei Sportler der VT Zweibrücken. VTZ-Fechter Gregor Euskirchen schnitt mit Platz sieben mit dem Degen am besten ab.

Am Sonntag hatte sich Euskirchen im Modus „Jeder gegen jeden“ bei 750 Gramm Druck für einen Treffer in den drei Sechser-Vorrunden mit drei Siegen die beste Ausgangsposition für die 32er-Direktausscheidung gesichert. Im Gefecht gegen Vereinskollege Alexey Tarasov behielt der Linkshänder mit 10:7 die Oberhand und stieg als Zehnter aufs 16er-Tableau auf. Tarasov landete am Ende auf Platz 22. VTZler Stefan Rossbach verlor nach dem 10:9-Sieg gegen Felix Spanier in der 32er-Direktausscheidung dann im 16er-K.o. mit 7:10 gegen Bodo von der Trenck (Heidelberg) und belegte ebenso Platz sieben wie am Tag zuvor mit dem Florett.

Gregor Euskirchen dagegen sorgte gegen den Top-Favoriten und an Nummer sieben gesetzten Henning Wirth (Heidelberger FC/TSG Rohrbach) für eine kleine Sensation, als er beim Stand von 9:9 den entscheidenden Treffer zum 10:9-Sieg verbuchte. Das hatte aber viel Kraft gekostet, so dass Euskirchen dann im Kampf um den Einzug ins Halbfinale der Nummer zwei, Toni Kneist vom Fechtzentrum Berlin, mit 5:10 unterlag und am Ende Platz sieben belegte.