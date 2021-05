Ein 86-Jähriger wurde am Freitag, 21. Mai, gegen 14 Uhr von einem Unbekannten angerufen und um eine hohe Geldsumme gebeten. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung am Samstag, 22. Mai, weiter berichtet, gab der Anrufer vor, dass ein Bekannter des Seniors einen Unfall verursacht habe und dringend einen fünfstelligen Betrag brauche. Als der 86-Jährige sagte, dass er nicht so viel Bargeld habe, fragte ihn der Unbekannte nach weiteren Wertgegenständen und Goldbarren. Schließlich beendete der Senior das Gespräch. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche. „Seien Sie misstrauisch wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert“, warnen die Beamten.