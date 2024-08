Der Verkehrsteiler am Rimschweiler Ortseingang aus Richtung Nagelwerk wurde anfangs kritisch beäugt. Bringt das Bauwerk überhaupt etwas? Treten die Autofahrer danach nicht wieder voll aufs Gas? Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann liefert den Beleg nun schwarz auf weiß: Die Tempo-Bremse zeigt Wirkung.

„Es wird bestimmt wieder diejenigen geben, die morgen die Daten anzweifeln. Denen kann ich aber gerne die Rohdaten geben, vielleicht lesen sie die anders aus“, äußert sich Fuhrmann

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

am ndbDitsgeenaa im ihisemlcwRer bieartOrst staew .pchshpiincs Das Bkewura am srOggiannet usa hgtRcniu iImehx emondmk rsogte in nde eereaggnnnv oateMnn rfmu;ul& irlchhcei utmUn &ds;hna eanerd dsni gnhegnei rofh m;&urelbu ide oTm.psmeebre eiD rGgeen uegte&m;ebnmnall metnnrep,a dsas edr eileTr n