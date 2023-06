[Aktualisiert 17.41 Uhr] In Saarbrücken ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Weil in einem Zug ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde, hatte die Polizei zunächst einen Saarbahn-Zug in der Großherzog-Friedrich-Straße evakuiert. Auch der Straßenverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt und der Bereich abgeriegelt. Landes- und Bundespolizei waren vor Ort unter anderem mit Diensthunden im Einsatz. Um 17.28 Uhr gab die Polizei Saarland auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal Entwarnung. Ein gefährlicher Gegenstand könne ausgeschlossen werden. Stattdessen handelte es sich um einen Gegenstand, der von einem Fahrgast im Zug vergessen wurde, teilte die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Die Verkehrssperrungen wurden daraufhin wieder aufgehoben.